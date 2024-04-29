Uygulamadan kaçarak 2 araca çarpan alkollü sürücü yakalandı

Kayseri'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamadan kaçarak 1'i polis aracı olmak üzere 2 araca çarparak zarar veren şahıs takip sonucu yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen şoföre 17 bin 270 TL para cezası uygulandı.

Uygulamadan kaçarak 2 araca çarpan alkollü sürücü yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamadan kaçarak 1’i polis aracı olmak üzere 2 araca çarparak zarar veren şahıs takip sonucu yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen şoföre 17 bin 270 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre trafik polislerince yapılan uygulamadan kaçan A.O. (19), polis ekipleri tarafından takip edildi. Takip sırasında 1’i polis aracı olmak üzere 2 araca çarparak zarar veren A.O., bir süre sonra yakalandı. Sürücü hakkında işlem başlatan polis, A.O.’nun alkollü olduğunu ve aday sürücü olduğunu belirledi. A.O. hakkında toplam 17 bin 270 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesi ise daimi olarak iptal edildi.

Uygulamadan kaçarak 2 araca çarpan alkollü sürücü yakalandı
Uygulamadan kaçarak 2 araca çarpan alkollü sürücü yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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