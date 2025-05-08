Şiddet gördüğünü iddia ettiği kocasını öldüren kadına 19 yıl 2 ay hapis

Olay, 2024’ün 4 Kasım'da saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İki çocukları olan M.N. ve A.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre A.U. uyumaya gitti, M.U. bir süre sonra uyuyan eşi A.U.’yu bıçakladı. Seslerin üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, A.U.'nun öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan M.N.U. ise tutuklandı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, M.N.U. hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. M.N.U.’nun yargılanmasına devam edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bugün ki karar duruşmasına tutuklu sanık M.N.U., müştekiler S.U.ile A.U. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki A.U., “Hiç kimse uykuda öldürülmeyi haketmiyor. Çekip gitseydi” dedi. Sanık M.N.U ise,” Ben sinir hastası yada psikopat olsam kimse beni ezemezdi. Ben kaçmayı denedim. Bunu onlar da biliyor. Suçlamanın hiç birini kabul etmiyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti sanık M.N.U.ya önce ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştıılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra cezasında haksız tahrik indirimi uygulanarak 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.