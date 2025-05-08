Milletvekili Cıngı 'Avrupa Birliği Ülkerinden Gazze için'de aynı vicdanı bekliyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’nda konuşma gerçekleştirdi. Avrupa Birliği’nin temel değerleri olan barış, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dikkat çekerek bu ilkelerin sadece Avrupa için değil, Gazze gibi coğrafyalar için de geçerli olması gerektiğini belirten Cıngı; “9 Mayıs özellikle Avrupa Birliği tarafından Dünya Avrupa Günü olarak kutlanıyor kutlu olsun özellikle barışın istikbal'in demokrasisinin insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün ön plana çıkartmaya çalışıldığı bir gün bizim temennimiz, Avrupa Birliği ülkelerinin şu anda İsrail katliamı altında inim inim inleyen Gazze halkları içinde Aynı düşünce sistemini geliştirmesidir Bunun yanı sıra 1963 yılından beri tam üyelik hedefiyle ilerlediğimiz Avrupa Birliği üyelik yolunda temennimiz Avrupa Birliği'nin siyasi sahipleri bir tarafa bırakarak objektif zeminde Türkiye'nin hem ilişkilerimizi daha da ilerletecek hem de bölgesel istikrarı sağlayacak bir görüşme ve üyelik zemininde Türkiye'yi üyeliğe kabul etmesidir bütün dünya insanlığı için bu günün kutlu olsun” ifadelerini kullandı.