Şiddetli rüzgardan düşen cam otomobile isabet etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı düşen cam, isabet ettiği araçta maddi hasar oluşturdu.

Şiddetli rüzgardan düşen cam otomobile isabet etti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı düşen cam, isabet ettiği araçta maddi hasar oluşturdu.

İlçeye bağlı Hacı Saki Mahallesinde şiddetli rüzgardan dolayı nereden düştüğü belirlenemeyen cam, park halindeki araca isabet etti. Araçta geniş çapta maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şiddetli rüzgardan düşen cam otomobile isabet etti
Şiddetli rüzgardan düşen cam otomobile isabet etti
Şiddetli rüzgardan düşen cam otomobile isabet etti
İHA
Kayseri Gündem

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