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Sığır cinsi hayvanların kimliklendirilmesi için protokol imzalandı

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında sığır cinsi hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alınması yetkisinin verilmesine dair protokol imzalandı.

Sığır cinsi hayvanların kimliklendirilmesi için protokol imzalandı

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı'nın imzalarıyla gerçekleştirilen protokol, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) çerçevesinde hayata geçirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımızı temsilen İl Müdürümüz Sayın Bülent Saklav ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Günay Çakı arasında Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ve Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) konusundaki Bakanlığımız Tebliğ, Genelge ve Talimatları kapsamında sığır cinsi hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alınması yetkisinin verilmesine dair protokol imzalandı. Hayırlı olsun” denildi.

Haber Merkezi

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