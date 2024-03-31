Sığırcıkların dansı büyüledi
Kayseri'de binlerce sığırcığın bir araya gelerek gökyüzünde dans ettiği anlar görenleri büyüledi.
Kayseri’de binlerce sığırcığın bir araya gelerek gökyüzünde dans ettiği anlar görenleri büyüledi.
Birbirine çarpmadan uçarak bir ayrılıp sonra toplanarak eşsiz manzaralar oluşturan sığırcık kuşları; Hürmetçi Sazlığı’nda görsel şölen oluşturdu. Binlerce kuşun adeta dans edercesine yaptıkları hareketleri gören vatandaşlar, gözlerini gökyüzünden alamadı. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.
İHA
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