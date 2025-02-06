Silah ticareti yapan kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda H.T.(43) yakalanarak gözaltına alında ve hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Öte yandan yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 82 adet fişek ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon neticesinde; H.T.(43) yakalanarak gözaltına alında ve hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Öte yandan yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 82 adet fişek ele geçirildi.