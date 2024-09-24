Silahlı bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı 

Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

Silahlı bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı 

Olay, Turgut Reis Mahallesi Birgül Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan M.Ç. ile Z.İ. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Z.İ., yanında bulunan tüfekle havaya ateş açıp, ardından bıçakla M.Ç.’yi yaraladı. M.Ç. çevirdiği bir araçla Kayseri Şehir Hastanesi’ne gitti. Olayın şüphelisi Z.İ. İse olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan M.Ç. tedavi altına alınırken, polis ekipleri Z.İ.’yi yakalamak için inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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