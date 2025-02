İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Akalın: 'Basınla ilişkimizi güçlendireceğiz'

Burada konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı İskender Akalın: “Genel Başkanımızın kongre sürecinden sonra faaliyetlerimizi arttırdık. Fakat sizlerle olan bir iltifat eksikliğimiz vardı. İstişare tanışma kahvaltımıza katıldığınız için İYİ Parti Talas Teşkilatı adına teşekkür ediyorum" dedi.

İYİ Parti Talas İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda başkan İskender Akalın, İYİ Parti Meclis Üyeleri ile teşkilat mensupları basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programın yerel basınla iletişimi güçlendirmek ve ilçedeki gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulunmak amacıyla düzenlendiği belirtildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı İskender Akalın, partisinin faaliyetleri ve ilçedeki projelere ilişkin bilgiler vererek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Düzenlenen programın ardından açıklamalarda bulunan Akalın,"İstişare tanışma kahvaltımıza katıldığınız için hepinize Teşkilatımızın İyi Parti Talas Teşkilatı adına teşekkür ediyorum. Geçen sene Osman Başkanımızın meclis üyesi olması dolayısıyla teşkilat üyesi arkadaşlar, partimizde olan gelişmelerden dolayı sizlerle fazla bir toparlanma sürecine girdik. Genel Başkanımızın kongre sürecinden sonra faaliyetlerimizi arttırdık. Fakat sizlerle olan bir iltifat eksikliğimiz vardı. Bunu biz, ben şahsen kendi adıma Talas teşkilatı olarak kabul ediyorum. Sizlerle daha iyi bir uyum içinde çalışmamız gerekiyordu. İnşallah bundan sonra faaliyetlerimizde sizleri aramızda görmekten onur duyacağız" ifadelerine yer verdi.

'HER TOPLANTIMIZDA MUTLAKA TALAS YARARINA ÖNERGELER SUNUYORUZ'

Akalın meclis toplantılarında sundukları önergeler ile şunları söyledi: "Talas teşkilatı olarak her hafta faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sadece tek eksiğimiz sizde olan irtibat. İnşallah bu irtibat eksikliğini bundan sonra gidereceğiz. Bildiğiniz gibi Talas Belediyesi'nde 8 meclis üyemiz var. Bunlardan 5'i sıfatlı, 3'ü ise mevcut. Biz meclis üyeleri olarak seçildiğimiz ilk günden itibaren aldığımız karar şuydu: Talas'ın faydasına olacak, ilçemizin faydasına olan her türlü karara Evet diyeceğiz. Ama ilçemizin faydasına olmayan kararlara karşı da dik duruşumuzu sergileyeceğiz. Bugüne kadar, sağ olsun meclis üyelerimiz, belki yakınlarında da görüyorsunuz, faydası olan bütün kararlara, siyasi parti fark etmeksizin Evet oy veriyoruz. Fakat Talas'ın faydasına olmayan durumlarda Hayır diyoruz ve partimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki faaliyetlerimizde de yakından aramızda görmekten mutlu olacağız. Talas ile ilgili bütün sorunlara 2 gün sonra yine toplantıda 3 tane önerge sunacağız. Yani her toplantımızda mutlaka Talas yararına bir veya iki tane önerge sunuyoruz. Talas Belediyesi bu önergeleri değerlendirirse, halkımızın faydasına olacağına inanıyoruz."