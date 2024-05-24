Şimsekler Türkiye haritası çizdi

Kayseri'de etkili olan şimşekler, gökyüzünde Türkiye haritası oluşturdu.

Şimsekler Türkiye haritası çizdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de etkili olan şimşekler, gökyüzünde Türkiye haritası oluşturdu.

Kayseri’de dün akşam saatlerinde etkili olan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Erkilet bölgesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi basın ekibi tarafından çekilen görüntü de şimşekler Türkiye haritası oluşturdu. Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Şehrimizin semalarında Türkiye haritası... Yağmur berekettir, bereketli cuma olsun" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binlerce beğeni aldı.

İHA
Kayseri Gündem

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