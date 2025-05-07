Simülasyon gerçeği aratmıyor: 'Emniyet kemeri hayat kurtarır'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3-9 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında etkinlik düzenlendi. Burada kurulan simülasyon aracı ile de emniyet kemerinin önemi vurgulandı.

‘AMACIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL, EMNİYET KEMERİ KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK’

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde Komiser Murat Aranmış ise amaçlarının ceza yazmak değil emniyet kemerinin kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayarak, “Trafik haftası Dolayısıyla simülasyon aracımızı kurduk, sürücü, yolcu ve vatandaşlarımızı içerisine bindirerek kendi ekseni etrafında 5 kilometre hızla döndürüyoruz. Kazalarda, olası durumlarda emniyet kemerinin önemini anlatmak, farkındalık yaratmak adına bir tecrübe yaşatıyoruz. Vatandaşlar emniyet kemerinin önemini anlıyor, takmadıklarında da kaza anında aracın yolcu koltuğunda oturuyorsa bagajdan çıkma ihtimali ya da sürücü koltuğunda oturuyorsa arka koltuktan çıkma ihtimalini tecrübe ediniyorlar. Standlarımızı kurduk, çocuklarımızı da unutmadık hediyeler dağıttık. Sürücülerimiz ve yolcularımız için özellikle emniyet kemerinin önemini değinmek istiyorum; amacımız ceza uygulamak değil, kullanımını yaygınlaştırmak” şeklinde konuştu.