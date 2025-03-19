Şirket Kasasını 'Kendi Cebi' Gibi Görenler Dikkat!

Bağırgan, şahıs ve tüzel kişilik ayrımının önemine dikkat çekerek, işletme sahiplerinin şirket kasasını kişisel kullanım amacıyla değerlendirmesinin ciddi sonuçları olabileceğini vurguladı.

Adat Nedir?

Bağırgan, adat kavramını şu şekilde açıkladı: “Adat, şahıs kişiliği ile tüzel kişilik arasındaki farkı tanımlar. Tüzel kişilikler, sahiplerinden ayrı bir varlığa sahiptir. Eğer bir işletme sahibi, şirketin kasasını kişisel cebinden farklı görmez ve bu parayı işletmeye ödemeden kullanırsa, işletmeye faiz ödemek zorundadır. Bu durum, şirketin atıl kalan parayı değerlendirerek elde edebileceği faiz gelirini engellediği için devlet bu faizin ödenmesini şart koşar.”F

Faiz Ödemesi Neden Şart?

Bağırgan, devletin bu düzenlemedeki yaklaşımını şöyle ifade etti: "Devlet, şirket ile şahıs arasında bir ayrım yapıyor ve 'Bu iki taraf ayrı kişiliklerdir, borcun faizini ödemek zorundasın' diyor. Adat bu şekilde işletilmektedir."

Bu bilgilendirme, işletme sahiplerinin şirket kasasını yönetirken daha dikkatli olmalarını ve adat kavramını göz ardı etmemelerini gerektiriyor.