Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü törenle kutlandı

Sivas Kongresi’nin 105. yıl dönümü etkinliğinde konuşan TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Sivas’ın kendileri için kuruluş ve kurtuluşun en aziz hatırası olduğunu söyledi.

Manda ve himayenin reddedildiği, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 105. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sivas Kongresi’nin temsili canlandırmasının ardından Kongre Müzesi Bahçesi’nde bir tören düzenlendi. Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Burada günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalar yapıldı.

"Sivas kuruluş ve kurtuluşun en aziz hatırasıdır"

TBMM Başkan Vekili Celal Adan konuşmasında, "Sivas bizim için kuruluş ve kurtuluşun en aziz hatırasıdır. Mertliği ile tarih yazanların, halk aşığı ozanların şehri Sivas Türk milletinin gözbebeğidir. Sivas tarihin en keskin dönemecinde en keskin görevi üstlenmiştir. 105 yıl önce bugün bu milletin istiklal ve istikbali için bir haykırış yükselmiştir. Bu haykırış bütün Anadolu ve Rumeli’nin sesidir. Bu toprağın evlatları işgalcilere karşı topyekûn ayağa kalkmaya çağırmıştır. O yiğit sesin yükseldiği yer burasıdır. Sivas Kongresi şanlı tarihimizin altın vesikasıdır. Onun ışıltısı gelip geçici bir vesika değildir. Bu tarihi hadisenin ışığı halen yolumuzu aydınlatmaktadır" dedi.

"Milli duruşumuz, halen birilerinde hazımsızlık oluşturmaktadır"

Adan, "Türkiye’nin kendi inisiyatifiyle yarınlara ilerlemesini istemeyenler güncel siyasi arenada da mevcuttur. Mazlumlara umut ışığı olan milli duruşumuz, halen birilerinde hazımsızlık oluşturmaktadır. Dün Galata bankerleriyle bu ülkenin helal ekmeği üzerine operasyon çekmek isteyenler bugün de fırsat kovalamaktadır. Türk milletinin elinde bulunan imkanları var olan gücüyle kullanarak kendine bağımsız bir gelecek inşa etmektedir. Karabağ’ı azat eden, sınır ötesinde terörün belini kıran, bağımsız enerji politikaları ile kendi petrol ve gazını bulan, FETÖ’yü inlerinde inleten işte bu kararlılıktır. İpleri başkasının elinde bulunan kuklalar, atılan her güzel adına bir kulp takma gayretindedir. Mavi Vatan’a masal diyenler, SİHA’larımıza maket diyenler, Karabağ bağımsızlığına kavuşurken ülkemizi uluslararası basın kuruluşlarına şikayet edenler bu kukla tiyatrosunun figürleridir. Teslimiyet zehrini milletin damarına zerk etmeye çalışanlar bu milletin ana damarından bir haberdir. Mavi Vatan’dan taviz vererek, Akdeniz’deki haklarımızdan vazgeçerek, egemenlik anlayışımızdan geri adım atarak rahat nefes alacaksak, Edirne’den Ardahan’a tüm vatan evlatları son nefeslerini vermeye razıdır" diyerek sözlerine devam etti.

"Mîsâk-ı Millî sınırları Türkiye Cumhuriyeti devletinin asli sınırlarıdır"

Öte yandan törende konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mîsâk-ı Millî sınırlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asli sınırları olduğunu ve bir gün o sınırlara dönüleceğini ifade ederek, "Sivas Kongresi’nde alınan kararlar Ankara’da hayat bulmuş ve 23 Nisan 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Bizler Türk milletinin evlatları olarak şanlı geçmişimizi, yaşadığımız zorlukları ve Kurtuluş Savaşı’nı unutmayacağız. Bir şey daha unutmayacağız ki o da Mîsâk-ı Millî sınırlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asli sınırları olduğunu ve bir gün mutlaka bu sınırlara kavuşacağımızı da unutmayacağız" dedi.

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, "Sivas Kongresi alınan kararlar itibariyle bağımsızlığımıza sonra da Cumhuriyet’imize uzanan yolun en önemli adımlarının atıldığı yerdir. Bu kongre manda ve himayenin kabul edilemez olduğu fikrinin perçinlendiği ve kayda geçildiği kongredir. Böyle bir günde yüreğinde vatan millet ve Atatürk sevgisi olan Sivaslılarla birlikte olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.