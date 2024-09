Sivas'ta gazilerin gururlu yürüyüşü

Sivas’ta, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle ’Gurur yürüyüşü’ ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolasıyla Sivas’ta gazilerin katılımı ile ’Gurur yürüyüşü’ düzenlendi. Etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Muharip Gaziler Derneği Sivas Başkanı Fuat Ahıskalı, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve kahraman gaziler katıldı. Tren garı önünde toplanan protokol üyeleri ve gaziler kent meydanında bulunan Atatürk Heykeline kadar yürüdü. Burada çelenk sunumunun ardından konuşan Sivas Valisi Şimşek, “Mensubu olmaktan kıvanç duyduğumuz Necip Türk Milleti’nin tarihi, şehitlerimizin kanlarıyla ve gazilerimizin kahramanlık yazdığı destanlarla doludur. Şüphesiz bu zaferleri, bedenlerini vatan toprağına adayan Aziz Şehitlerimize ve göğüslerini vatan uğruna siper eden Şanlı Gazilerimize borçluyuz. Bizlerde, vatanını ve bağımsızlığını canından aziz bilen, işgale ve esarete asla boyun eğmeyen büyük bir Milletin evlatlar olarak; fedakârlık nişanlarını bedenlerinde gururla taşıyan şan ve şeref abidesi Kahraman Gazilerimizin ve kanlarıyla bayrağımızın rengine ilham veren Şehitlerimizin emanetini layıkıyla yasatmak için, onların dirayet ve inancını kendimize düstur edinerek, Vatan, Millet, Bayrak gibi mukaddes değerlerimizi yüceltmek için aynı iman ve cesaretle yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” dedi.

“Fedakârlık ve kahramanlıklar hafızlarımızdan asla silinmeyecek”

Gazilerin, fedakârlıklarıyla şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan ettiğini belirten Muharip Gaziler Derneği Sivas Başkanı Fuat Ahıskalı, “Kahraman vatan evlatları tarihin akışı içerisinde Çanakkale de, Sakarya da, Dumlupınar’da, Kıbrıs’ da, Antep’te, Maraş’ta, İzmir’de, terörle mücadelede, 15 Temmuz darbe girişimi ile mücadelede kısacası her zaman ve vatan bildiğimiz her yerde milli birliğimize kast edenlere karşı "Ölürsek şehit oluruz, kalırsak gazi." diyerek vatanin bütünlüğünü ve şehadeti her şeyin üstünde tutmuştur. Gazilerimiz, fedakârlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanimizin semalarında gururla dalgalanmaktadır. Ülkemizin bağımsızlığı, vatanimizin bütünlüğü, birlik ve beraberliğimizin korunması uğrunda girişilen mücadelelerde sergilenen fedakârlık ve kahramanlıklar hafızlarımızdan asla silinmeyecek ve nesiller boyu evlatlarımıza anlatılacaktır” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından tarihi Kongre Müzesi bahçesine geçilerek İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çeşitli spor aktiviteleri yapıldı.