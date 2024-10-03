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Sivas'ta otomobil traktöre çarptı:1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta ticari taksinin traktöre çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil traktöre çarptı:1 ölü, 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta ticari taksinin traktöre çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Suşehri ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. F.K. yönetimindeki 29 T 0408 plakalı ticari taksi, Nazım Bulduk yönetimindeki 58 SD 057 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktör sürücüsü Bulduk ağır yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bulduk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bulduk’un cenazesi Suşehri Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan ticari taksi sürücüsü ise tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı..

İHA
Kayseri Gündem

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