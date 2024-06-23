Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü

Sivas'ta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, şahıslar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Metin Taşdelen göğüs kısmından vurularak ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Taşdelen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli şahıslar ise bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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