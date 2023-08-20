Sivas'ta trafik kazası: 1'i çocuk 6 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Şarkışla ilçesi Altınyayla Pınabaşı Kavşağında meydana geldi. N.A. (50) idaresindeki 31 E 1194 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Şarkışla - Sivas karayolu Altınyayla Pınarbaşı kavşağında M.D.E. (34) idaresindeki 34 GJK 706 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Sürücüler ile birlikte, otomobilde bulunan Ş.H. (27), M.R.T.(38) ve T.U. (35) ile hafif ticari araçta bulunan 9 yaşındaki Y.A. yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.