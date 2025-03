Sivas Valisi Şimşek: 'Kayseri ve Sivas her zaman kardeştir'

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen İftar programı kapsamında Sivaslılar ve Kayserililer buluştu. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, önceki dönem Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün ve davetliler katıldı. Burada konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek: "Sivas'ta yaşayan nüfusun çok daha fazlası kadar Sivaslı, Sivas'ın dışında yaşıyor. Bizler de her zaman bu hemşehrilerimizle bir araya gelmek ve onların fikirlerinden yararlanmak istiyoruz. Sivaslıların en büyük özelliği birbirlerine olan düşkünlükleri ve bağlıklıkları. Her yerde hemen bir araya gelip bir dernek kuruyorlar. Bizler de sizlerin gücünden yararlanmak istiyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Kayseri ve Sivas her zaman kardeştir" ifadelerini kullandı.