  • Haberler
  • Gündem
  • 'Tüketici şikayetlerinin odağında bankacılık ve abonelik hizmetleri var'

'Tüketici şikayetlerinin odağında bankacılık ve abonelik hizmetleri var'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketici şikayetlerinin her geçen yıl arttığını ve en çok şikayet konusu olan sektörlerin hizmet, bankacılık ve abonelik hizmetleri olduğunu açıkladı.

'Tüketici şikayetlerinin odağında bankacılık ve abonelik hizmetleri var'

Şahin, Türkiye’de hak arama oranının yalnızca yüzde 8 olduğunu belirterek, bu düşük oran nedeniyle haksızlıkların devam ettiğine dikkat çekti.

Şikayetlerin Artışında Dikkat Çeken Sektörler

Şahin, "Hizmet sektörü şikayetlerde birinci sırada, ardından bankacılık ve abonelik hizmetleri geliyor. Güzellik merkezleri de tüketicileri yanıltan sözleşmelerle şikayetlerin yükseldiği bir alan olarak dikkat çekiyor," ifadelerini kullandı.

"Haklarımızı Aramak Zorundayız"

Türkiye’de tüketicilerin haklarını arama oranının düşük olması nedeniyle karşı tarafın daha cesaretli olduğunu ifade eden Şahin, "Bu oranı artırmak zorundayız. Karşı taraf ancak hakkımızı aradığımızda bunu yemekten vazgeçer," diyerek tüketici bilincinin önemine vurgu yaptı.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Osman Zeki Yücesan Ortaokulu yarı finallere yükseldi
Osman Zeki Yücesan Ortaokulu yarı finallere yükseldi
'Açık Oy Gizli Tasnif' Geri Döndü: Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'na desek
'Açık Oy Gizli Tasnif' Geri Döndü: Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'na desek
Milletvekili Genç: 'Üye sandığının 20 katı vatandaş oy kullanıyor'
Milletvekili Genç: “Üye sandığının 20 katı vatandaş oy kullanıyor”
Kayseri Başhekiminden Bakan Memişoğlu'na Türk Tıp Tarihini hatırlatan anlamlı hediye
Kayseri Başhekiminden Bakan Memişoğlu'na Türk Tıp Tarihini hatırlatan anlamlı hediye
Başkan Keskin: 'Kayseri halkı, bugün burayı bayram havasına dönüştürdü'
Başkan Keskin: “Kayseri halkı, bugün burayı bayram havasına dönüştürdü”
Hulusi Akar Varşova'da: Avrupa Güvenliği ve Savunması Masaya Yatırılıyor
Hulusi Akar Varşova’da: Avrupa Güvenliği ve Savunması Masaya Yatırılıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!