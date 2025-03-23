'Tüketici şikayetlerinin odağında bankacılık ve abonelik hizmetleri var'

Şahin, Türkiye’de hak arama oranının yalnızca yüzde 8 olduğunu belirterek, bu düşük oran nedeniyle haksızlıkların devam ettiğine dikkat çekti.

Şikayetlerin Artışında Dikkat Çeken Sektörler

Şahin, "Hizmet sektörü şikayetlerde birinci sırada, ardından bankacılık ve abonelik hizmetleri geliyor. Güzellik merkezleri de tüketicileri yanıltan sözleşmelerle şikayetlerin yükseldiği bir alan olarak dikkat çekiyor," ifadelerini kullandı.

"Haklarımızı Aramak Zorundayız"

Türkiye’de tüketicilerin haklarını arama oranının düşük olması nedeniyle karşı tarafın daha cesaretli olduğunu ifade eden Şahin, "Bu oranı artırmak zorundayız. Karşı taraf ancak hakkımızı aradığımızda bunu yemekten vazgeçer," diyerek tüketici bilincinin önemine vurgu yaptı.