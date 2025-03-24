Sivaslılar İftarında, Başkan Büyükkılıç'tan 'Etle tırnak gibiyiz' vurgusu

Ramazan-ı Şerif’te iftar ve sahur programları vesilesiyle hemşehrileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte yaşan çevre illerden vatandaşlarla da Ramazan ayının huzur ve bereketini yaşıyor.

Başkan Büyükkılıç bu kapsamda, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programında Kayseri’de yaşayan Sivaslılarla buluştu.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra, TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, önceki dönem bakanlardan İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün ve Kayseri’de yaşayan çok sayıda Sivaslı katıldı.

“Et ve Tırnak Gibiyiz”

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, birlik beraberlik mesajı vererek, “Biriz, beraberiz, hep beraber Sivas, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye anlayışı içerisinde et ve tırnak gibiyiz. Bu anlayış içerisinde Selçuklu’nun iki güzel şehri Kayseri’miz ve Sivas’ımız. O medeniyetin güzel insanları, sizleri bağrımıza basıyoruz. Olmazsa olmazımız olarak görüyoruz. Her zaman takdir ettiğimiz şehrimize, bayrağımıza, devletimize, vatanımıza, milletimize ve dinimize bağlı böyle güzel insanların sofrasında bulunmak, onlarla beraber iftarımızı açmak bizler için bir onurdur” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, katılımcıların yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını da kutladı.

“Kayseri Derken Sivas Diyoruz, Sivas Derken de Kayseri Diyoruz”

TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler de Kayseri ve Sivas dayanışmasına dikkat çekerek, “Selçuklu’dan bugüne kadar Sivas ve Kayseri kardeşliği, birlik ve beraberliği, bu toprakların aynı zamanda manevi değerlimizin de mihenk taşı. Bu coğrafyanın iki güzide şehrinin, hemşehrilerimizin Kayseri’de ekmeğini kazanıyor olması ve Kayseri’nin gelişmesi için elinden gelen bütün gayreti göstermesi bizim için büyük bir iftihar meselesi. Biz Kayseri derken Sivas diyoruz, Sivas derken de Kayseri diyoruz” şeklinde konuştu.

“Gücümüz Birliğimizdedir, Birliğimiz Arttıkça Gücümüz de Artacaktır”

Katılımcıların Ramazan ayını, yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramlarını tebrik eden önceki dönem bakanlarından İsmet Yılmaz ise iftar programından dolayı Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün ile ev sahipliklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e teşekkür etti. Yılmaz, Sivaslıların Kayseri’de göstermiş oldukları birlik ve beraberliğe değinerek, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Gücümüz birliğimizdedir, birliğimiz arttıkça gücümüz de artacaktır” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Sivas’ın kendi hayatında çok önemli bir yer kapladığını belirterek, “Gencecik bir kaymakam iken ilk görev yerim Sivas’tı. Bugün Kayseri valisi olarak Sivaslı dostlarımızla Kayseri’de bir aradayız” dedi.

“Kayseri ve Sivas Her Zaman Kardeştir”

Düzenlenen iftar programından dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise “Her zaman hemşehrilerimizle bir araya gelmek istiyoruz. Bugün burada bulunmaktan da büyük bir mutluluk duyduk. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Kayseri ve Sivas her zaman kardeştir ve böyle kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da Sivaslıları iftar sofrasında bir arada görmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek Sivaslıların İstanbul ve Ankara’dan sonra en fazla yaşadıkları şehrin Kayseri olduğunu belirtti.

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün ise federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Kayseri’yi sevdiklerini ve yaşadıkları şehri kalkındırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Programın sonunda Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün tarafından hediye takdimleri gerçekleştirildi.

Programda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi.