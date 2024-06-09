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Çocuklarını vermek istemeyen kayınpederini öldürdü

Niğde'de eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, çocuklarını almaya gittiği evde kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.

Çocuklarını vermek istemeyen kayınpederini öldürdü
Kayseri GündemEditör

Niğde’de eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, çocuklarını almaya gittiği evde kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Niğde merkeze bağlı Yarhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan ve çocuklarını almak için kayınpederi C.D.’nin evine giden R.T. (32), iddiaya göre kayınpederini çocuklarını vermek istemeyince bıçakladı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan C.D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. C.D.’nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verilirken, cinayet şüphelisi R.T. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Kayseri Gündem

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