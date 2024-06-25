Sivasspor Mame Thiam ile ilgileniyor

Mame Thiam'ı Sivasspor radarına aldı. Teknik Direktörü Bülent Uygun'un bizzat istediği futbolcu ile görüşmeler devam ediyor.

Sivasspor Mame Thiam ile ilgileniyor
Kayseri GündemEditör

Mame Thiam’ı Sivasspor radarına aldı. Teknik Direktörü Bülent Uygun’un bizzat istediği futbolcu ile görüşmeler devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Kayserispor’dan Pendikspor’a transfer olan Mame Thiam’a teklif yağıyor. Senegalli futbolcu, birçok takımın radarında yer alıyor. Thiam’a Sivasspor da talip oldu.

Pendikspor ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Thiam’ın, Sivasspor’a gelme ihtimali yüksek. Teknik Direktör Bülent Uygun’un da Mame Thiam’ı istediği öğrenildi.

Thiam’ın Sivasspor ile ilgili düşüncesi ise önümüzdeki hafta içi netlik kazanacak.

İHA
Kayseri Gündem

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