Sivasspor'da kaleci Erhan ile yollar ayrıldı

Sivasspor Kulübü, genç kaleci Erhan Erentürk ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sivasspor'da kaleci Erhan ile yollar ayrıldı
Kayseri GündemEditör

Sivasspor Kulübü, genç kaleci Erhan Erentürk ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sivasspor’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulüp kaleci Erhan Erentürk arasındaki 26.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“ Kulübümüz ile futbolcumuz Erhan Erentürk arasındaki 26.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Erhan Erentürk’e kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.”

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Gönüllü Kuruluşlar, bu ay Suriyeliler gündemiyle bir araya geldi
Gönüllü Kuruluşlar, bu ay Suriyeliler gündemiyle bir araya geldi
Konserve kutu gıdalara dikkat!
Konserve kutu gıdalara dikkat!
Dört aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı 
Dört aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı 
Otomobiller çarpıştı, park halindeki araçlar zarar gördü: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı, park halindeki araçlar zarar gördü: 4 yaralı
Trende uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı
Trende uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı
Sosyal medyada 'kayda' dikkat: 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası var
Sosyal medyada 'kayda' dikkat: 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası var