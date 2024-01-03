Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- 03.01.2024 13:38
- Güncelleme: 03.01.2024 13:38
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kırmızı-beyazlılar bu akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Kayserispor ile Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30’da Rhg Enertürk Enerji Stadı’nda karşılaşacak.
İHA
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