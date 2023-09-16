Sivasspor şut ve taktik çalıştı

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugünyaptığı antrenmanla sürdürdü.

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  • 16.09.2023 18:58
  • Güncelleme: 16.09.2023 18:58
Sivasspor şut ve taktik çalıştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugünyaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan Yiğidolar son bölümde ise şut ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Diğer yandan Sivasspor’un yeni transferi Fode Koita da yarın Sivas’a gelecek.

İHA

Kayseri Gündem
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