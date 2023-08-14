Sivasspor'un yeni transferi Roman Kvet sağlık kontrolünden geçti
EY Sivasspor'un yeni transferi Roman Kvet, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
- 14.08.2023 16:58
- Güncelleme: 14.08.2023 16:58
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EY Sivasspor’un yeni transferi Roman Kvet, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Roman Kvet’e, ilk olarak kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.
İHA
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