Hukukçu Aydan Eser, 'Hakaret suçunun cezası 2 aydan 3 yıla kadar olabilir '

Hukukçu Aydan Eser ve Umut Bilge Doğan , Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, ‘Adalet Terazisi’ programına katılarak, moderatör Merve Arığ’ın sorularını yanıtladı.

Hukukçu Aydan Eser, hakaret ve tehdit suçları ile ilgili, "Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu'nda oldukça geniş bir şekilde düzenlenmiştir. Kanunda, hakaretin neler olduğu ve hangi durumların hakaret sayılacağı net bir şekilde belirtilmiştir. Bu nedenle, hakaret sayılabilecek sözler veya davranışlar oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Kanun, hakareti sadece doğrudan küfürlü sözler olarak değil, aynı zamanda kişilik haklarına zarar veren her türlü aşağılama, küçümseme ve iftirayı da kapsayacak şekilde düzenlemiştir.Hakaret suçunun cezası, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olarak belirlenmiştir. Bu, hakaretin şiddetine, mağdurun durumuna ve olayın koşullarına göre değişebilir.Hakaret suçu ile ilgili olarak, şikayet hakkı belirli bir süreyle sınırlıdır. Bu süre, altı aydır. Yani, hakaret suçunun işlendiği tarihten itibaren altı ay içinde şikayette bulunulması gerekmektedir. Eğer bu süre geçtikten sonra şikayet yapılırsa, şikayet hakkı ortadan kalkar ve şikayetçi olsa dahi, dava açılmayacaktır. Bu durumda, takipsizlik kararı verilerek, yasal işlem başlatılmaz. Dolayısıyla, hakaret suçuna uğrayan kişilerin, şikayetlerini altı ay içinde yapmaları önemlidir. Aksi takdirde, zaman aşımı nedeniyle hakları ortadan kalkar ve suçla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz" dedi.