SMA TİP 1 hastası Minik Aysima'nın kampanyası tamamlandı
Kayseri'de yaşayan SMA TİP-1 hastası Aysima bebek için gerekli para toplandı. Aysima bebeğin kampanyası yüzde 100'e tamamlandı.
Kayseri’de yaşayan ve henüz 13 günlükken SMA TİP 1 hastalığı teşhisi konulan Aysima Tuna için gerekli para toplandı. Kampanyası tamamlanan Aysima için Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte gökyüzüne balonlar bırakıldı. Öte yandan bir diğer SMA TİP 1 hastası minik Muhammed Yusuf'da ilacına kavuşacağı günü bekliyor.