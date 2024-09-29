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  • SMA TİP 1 hastası Minik Aysima'nın kampanyası tamamlandı

SMA TİP 1 hastası Minik Aysima'nın kampanyası tamamlandı

Kayseri'de yaşayan SMA TİP-1 hastası Aysima bebek için gerekli para toplandı. Aysima bebeğin kampanyası yüzde 100'e tamamlandı.

SMA TİP 1 hastası Minik Aysima'nın kampanyası tamamlandı

Kayseri’de yaşayan ve henüz 13 günlükken SMA TİP 1 hastalığı teşhisi konulan Aysima Tuna için gerekli para toplandı. Kampanyası tamamlanan Aysima için Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte gökyüzüne balonlar bırakıldı. Öte yandan bir diğer SMA TİP 1 hastası minik Muhammed Yusuf'da ilacına kavuşacağı günü bekliyor.

1ha

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