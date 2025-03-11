SMMMO Başkanı Ali Yedikaya'dan Vergi Reformu ve Meslek Stresi Vurgusu

Yedikaya, “Eskiden altı ayda bir tebliğ çıkıyordu. Şimdi her 2-3 günde bir Resmi Gazete’de yeni düzenlemeler görüyoruz," dedi.

Vergi kaçakçılığı ile ilgili damgalanmalara da değinen Yedikaya, mali müşavirlerin sıklıkla suçlandığını belirtirken, “Bir mali müşavirin hatası tüm camiayı etkilemez. Başka meslek grupları hakkında yapılan ithamlar ciddiye alınmalı, saygı gösterilmelidir," şeklinde konuştu.

Denetim süreçlerinin yapay zeka ile yürütüldüğüne dikkat çeken Yedikaya, Kayseri’deki defterdarlık çalışmalarının diğer illere kıyasla daha yoğun olduğunu ve bunun mali müşavirler üzerindeki iş yükünü artırdığını belirtti.

Hükümet Değişikliklerinin Etkisi

Yedikaya, Türkiye’deki vergi sisteminin sık sık değiştiğinin altını çizerken, “Her yeni bakanla birlikte maliye sisteminde değişiklikler görmekteyiz. Bu, iş yapma şeklimizi zorlaştırıyor. Stabil bir politikaya ihtiyaç var," diye ekledi.

Vergi Oranları Üzerine Eleştiriler

Son olarak, Yedikaya, artan yaşam standartlarının ve giderlerin beraberinde yüksek vergi oranlarını getirdiğini savundu. Yüzde 20 KDV oranının artırmanın çözüm olmadığını dile getiren Yedikaya, “Oranları düşürmek, vergi yükünü hafifletir ve ekonomiye katkı sağlar,” şeklinde öneride bulundu.

Bu ifadelerle Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya, mesleki sorunlar karşısında mali müşavirlerin yaşadığı sıkıntıları bir kez daha gündeme taşıdı.