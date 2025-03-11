Vali Çiçek: 'Erciyes turizmi, Kayseri'nin tanıtımına katkı sağlıyor'

Spor turizminin gelişmesi ile birlikte yeni yatırımların da teşvik edileceğini dile getiren Çiçek, "Geçen yıl düzenlenen yarışmanın ardından etkileşimin seviyesini gururla gözlemledik. Bu yarışı, Kayseri’nin tanıtımına ve turizm ekonomisine yapılan büyük bir katkı olarak değerlendiriyoruz," dedi.

15-16 Mart tarihlerinde, Türkiye’de ikinci kez gerçekleştirilecek olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. iş birliğiyle düzenleniyor.

Vali Çiçek, Erciyes Kayak Merkezi'nin Türkiye’nin en donanımlı ve güzel dağlarından biri olduğunu belirterek, bu organizasyonun uluslararası geniş bir kitleye ulaşacağını vurguladı. "Yarışma, dünya genelinde 80 ülkede yayınlanacak ve uluslararası basında geniş yer bulacak," diyen Çiçek, spor turizminin Kayseri’ye önemli katkılar sağlayacağına ve yeni yatırımların artmasına zemin hazırlayacağına inandığını sözlerine ekledi.