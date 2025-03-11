  • Haberler
  • Gündem
  • Vali Çiçek: 'Erciyes turizmi, Kayseri'nin tanıtımına katkı sağlıyor'

Vali Çiçek: 'Erciyes turizmi, Kayseri'nin tanıtımına katkı sağlıyor'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (WMX) şehre önemli turizm ve ekonomik katkılar sağlayacağını ifade etti.

Vali Çiçek: 'Erciyes turizmi, Kayseri'nin tanıtımına katkı sağlıyor'

Spor turizminin gelişmesi ile birlikte yeni yatırımların da teşvik edileceğini dile getiren Çiçek, "Geçen yıl düzenlenen yarışmanın ardından etkileşimin seviyesini gururla gözlemledik. Bu yarışı, Kayseri’nin tanıtımına ve turizm ekonomisine yapılan büyük bir katkı olarak değerlendiriyoruz," dedi.

15-16 Mart tarihlerinde, Türkiye’de ikinci kez gerçekleştirilecek olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. iş birliğiyle düzenleniyor.

Vali Çiçek, Erciyes Kayak Merkezi'nin Türkiye’nin en donanımlı ve güzel dağlarından biri olduğunu belirterek, bu organizasyonun uluslararası geniş bir kitleye ulaşacağını vurguladı. "Yarışma, dünya genelinde 80 ülkede yayınlanacak ve uluslararası basında geniş yer bulacak," diyen Çiçek, spor turizminin Kayseri’ye önemli katkılar sağlayacağına ve yeni yatırımların artmasına zemin hazırlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Büyükkılıç: 'İstiklal Marşı, Türk Milletinin bağımsızlık mührüdür'
Büyükkılıç: 'İstiklal Marşı, Türk Milletinin bağımsızlık mührüdür'
Osmanlı Kültür Sokağı'na büyük ilgi
Osmanlı Kültür Sokağı'na büyük ilgi
İngiliz Turizm Acentesi Erciyes'te incelemelerde bulundu
İngiliz Turizm Acentesi Erciyes'te incelemelerde bulundu
Başkan Mehmet Yalçın'lar OSB'de bir araya geldi
Başkan Mehmet Yalçın'lar OSB'de bir araya geldi
NNY Üniversitesinde 'Siyasetin cinsiyetçiliğine karşı kadın hakları' konuşuldu
NNY Üniversitesinde 'Siyasetin cinsiyetçiliğine karşı kadın hakları' konuşuldu
'Bilim Ve Teknolojide Gençlerimizden Daha Zekileri Yok'
“Bilim Ve Teknolojide Gençlerimizden Daha Zekileri Yok”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!