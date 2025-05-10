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Trafikte tartıştığı araçtakilere silahını çekti

Erkilet Bulvarı'nda trafikte çıkan tartışma nedeniyle araçtanlerden birinin elinde tabanca ile indiği anlar başka sürücüler tarafından görüntülendi.

Trafikte tartıştığı araçtakilere silahını çekti

Erkilet Buları’nda dün meydana gelen olayda iddiaya göre aynı istikamette giden sürücülerin arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında araçtan inenlerden birinin elindeki tabanca başka sürücüler tarafından video kaydına alındı. Elinde tabanca olan şahıs indiği araca tekrar binerek olay yerinden uzaklaştı.

Haber Merkezi

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