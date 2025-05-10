Trafikte tartıştığı araçtakilere silahını çekti
Erkilet Bulvarı'nda trafikte çıkan tartışma nedeniyle araçtanlerden birinin elinde tabanca ile indiği anlar başka sürücüler tarafından görüntülendi.
Erkilet Buları’nda dün meydana gelen olayda iddiaya göre aynı istikamette giden sürücülerin arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında araçtan inenlerden birinin elindeki tabanca başka sürücüler tarafından video kaydına alındı. Elinde tabanca olan şahıs indiği araca tekrar binerek olay yerinden uzaklaştı.