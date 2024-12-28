'Kültepe Koramaz, 2028'de UNESCO kalıcı listesine girecek'

Kulakoğlu, “Bizden önce Gordion ve Aslantepe kalıcı listeye girmişti. Biz Aslantepe'yle beraber girecektik. 2017 yılında fakat bazı sıkıntılar sebebiyle biz hiç aday bile olmadık. Kültepe'de Kayseri için önemli bir nokta, önemli bir markör diyebiliriz. Aşağı yukarı 2027-28 yılında bu iş nihayete erecek” dedi.

Kayseri’de yer altı ve üstü bakımından tarihi zenginlikleri açısından önemli yere sahip Kültepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne ne zaman gireceği hakkında Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu bilgiler verdi. Başkan Kulakoğlu, “2017 yılında yaşanan bazı sebeplerden ötürü giremediklerini ancak 2027-28 yılları arasında kalıcı listeye gireceklerini belirtti. Kulakoğlu konu hakkında, “Bizden önce Gordion ve Aslantepe kalıcı listeye girmişti. Biz Aslantepe'yle beraber girecektik. 2017 yılında fakat bazı sıkıntılar sebebiyle biz hiç aday bile olmadık. Şimdi bu yıldan itibaren yeni bir yöntemle bu kalıcı liste oluşturuluyor. Şöyle ki kısa vadeli değil yani bir kere başvurmuyorsunuz daha doğrusu o yıl için başvurmuyorsunuz gelecek 3 yıl sonrası için başvuruyorsunuz. Çünkü bu adaylar için çok önemli bir şey, bu aşama işinde eksiklerinizi, fazlalıklarınızı görüyorsunuz. Daha önceden bir kere başvurduğunuzda bir daha da başvuramıyordunuz. Hatanız varsa da artık geçmiş olsun dolayısıyla bu yeni yöntem bizim işimize de geldi ve biz bakanlık ile birlikte aşağı yukarı üçüncü aşamaya geldik. Yani bir yıl içinde üçüncü aşama. Sürekli olarak dosyalar yenileniyor, güncelleniyor. Yeni bilgiler ekleniyor istenilen bilgiler ekleniyor. Dolayısıyla şu aşamada bayağı bir yol almış durumdayız. Sanıyorum iki yıl sonrasında aday olarak biz olacağız ve zaten aday olmamız demek yani kesin aday olmamız demek zaten kesin olarak Listeye girmiş olacak. Çünkü zaten bütün aşamaları tamamlanmadıktan sonra oraya başvuramıyorsunuz. Dolayısıyla bu süreç içinde Kültepe'de Kayseri için önemli bir nokta, önemli bir markör diyebiliriz. Yani önemli bir tescirli yer haline gelmiş olacak. Umarım bir yol kazasına uğramayız. Umarım başka bir aksilik çıkmaz. Ama dediğim gibi aşağı yukarı 2027-28 yılında bu iş nihayete erecek” diye konuştu.