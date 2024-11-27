Şok Gelişme: Hamburgerlerde at ve eşek eti tespit edildi!

Mersin'de faaliyet gösteren "Caps Burger Bistro" adlı işletmenin hamburger köftelerinde at ve eşek etine rastlanması, gıda güvenliği açısından son derece tehlikeli bir gelişme olarak kaydedildi. Bu bulgu, hamburger severleri tedirgin ederken, Bakanlık'tan yapılan açıklamada, denetimlerin sıkılaştırılacağı ve hileli ürünlere göz açtırılmayacağı belirtildi.

Hamburger yerken dikkatli olunması gerektiği vurgulanan bu durum, gıda sektöründe daha fazla şeffaflık ve güven talebini de beraberinde getiriyor.