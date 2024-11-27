Şok Gelişme: Hamburgerlerde at ve eşek eti tespit edildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hileli gıdalarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 26 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan yeni denetim raporları, bazı işletmelerdeki skandal durumu gözler önüne serdi.
Mersin'de faaliyet gösteren "Caps Burger Bistro" adlı işletmenin hamburger köftelerinde at ve eşek etine rastlanması, gıda güvenliği açısından son derece tehlikeli bir gelişme olarak kaydedildi. Bu bulgu, hamburger severleri tedirgin ederken, Bakanlık'tan yapılan açıklamada, denetimlerin sıkılaştırılacağı ve hileli ürünlere göz açtırılmayacağı belirtildi.
Hamburger yerken dikkatli olunması gerektiği vurgulanan bu durum, gıda sektöründe daha fazla şeffaflık ve güven talebini de beraberinde getiriyor.