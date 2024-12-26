Kayseri'de bir vatandaşın telefonunu gasp eden şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın cep telefonunun gasp edilmesi olayı ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda olayın şüphelisi S.H. (30) saklandığı adreste suç aleti bıçak ve gasp edilen cep telefonu ile birlikte yakalandı.

Ele geçirilen cep telefonu sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edilirken, S.H. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.