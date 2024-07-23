Sokağın sesi, sokak hayvanlarının toplatılmasından yana

Vatandaşlar ise sokak hayvanlarının toplatılması/uyutulması konusunda tepkili ve bu içeriğe sahip maddenin kabul edilmemesi gerektiğini savunuyor. Bazı vatandaşlar ise tehlike arz eden sokak köpeklerinin toplatılması ve barınaklarda bakılmasını savunuyor.

Sokak hayvanlarına yönelik ‘Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Sahipsiz hayvanlarla ilgili sunulan yasa ise 17 maddeden oluşuyor. İlk 3 maddesi kabul edilen yasanın ‘ötenazi’ uygulanması konusu ise halk tarafından tartışılıyor. Kimi vatandaşlar tehlike arz eden sahipsiz hayvanların toplatılması/uyutulması gerektiğini belirtirken kimi vatandaşlar ise hayvanların da yaşama hakkı olduğunu savunarak söz konusu içeriğe sahip maddeye tepki gösteriyor.

Kayseri’de de vatandaşlar iki farklı fikre ayrılmış durumda.

Vatandaş Ahmet Yıldırım konuyla ilgili, “İnsanlara zarar verecek hayvanların toplanmasına karşı değilim ama zararsız hayvanlar kalabilir bir sakıncası yok. Çocukların hayvan sevgisi görmesi açısından da bu şekilde bence çok iyi bir karar olur” diye konuştu.

Vatandaş Yasin Demir ise, “Toplatılsın, her tarafta küçük çocuklara saldırıyorlar. Bizim oturduğumuz mahallede de çok var. insanlar korkuyor. Bir saldırsa, hasta etse daha kötü olur. tehlike arz edebilecek köpeklerin toplatılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bir diğer vatandaş da, “Ülkemizde hayvanlara eziyet edildiği için bir yandan tecavüz, acı ve işkenceden ölmektense toplatılması daha mı iyi diyorum ama sonuçta bir can. Yunanistan’daki sokak hayvanları traş edilip, banyo yaptırılıyor. Birde sokak köpekleri açlıktan ölen Türkiye var” dedi.

Diğer bir vatandaş ise şunları söyledi: “Yeni yasada ötenazi kavramını çıkartmaları bence iyi oldu. Sokakta gezen hayvanların kısırlaştırılması ve barınaklara bırakılması daha güzel olur. Hayvanları öldürmek bizim inancımıza uygun değil. Olayı temelden çözersek daha iyi olacağı kanaatindeyim. Meclis’te bir araya gelerek anlaşsınlar. Hayvanların ötekileştirilmesine de karşıyım.”