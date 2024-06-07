Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre yolda giderken tanımadığı bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Uçak Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre yolda yürüyen T.K.’ye yanına yaklaşan bir şahıs tarafından silahla ateş edildi. T.K. sağ bacak bileğine isabet eden mermi ile yaralanırken, ateş eden şahıs da olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

T.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.