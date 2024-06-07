Bisiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı
Kayseri'de büyükşehir belediyesine ait bisikletleri çalan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kayseri’de büyükşehir belediyesine ait bisikletleri çalan 3 kişi; polis ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait bisikletleri çalarak "Hırsızlık" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından aranan 3 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler; hırsızlık olaylarını H.K.Y. (18), İ.K. (20) ve Y.Ş. (18) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.