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Bisiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Kayseri'de büyükşehir belediyesine ait bisikletleri çalan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bisiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de büyükşehir belediyesine ait bisikletleri çalan 3 kişi; polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait bisikletleri çalarak "Hırsızlık" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından aranan 3 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler; hırsızlık olaylarını H.K.Y. (18), İ.K. (20) ve Y.Ş. (18) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bisiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı
Bisiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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