Somun ekmek 6,5 lira oldu

Kayseri Fırıncılar Odası'na bağlı faaliyet gösteren fırınlarda 1 Haziran itibariyle fiyat güncellemesine gidilerek 4 lira olan 200 gram somun ekmek 5 liraya yükseltilmişti. Artan un, maya, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetlerini gerekçe gösteren fırıncılar, yeniden zam talebinde bulundu. Kayseri Fırıncılar Odası ve Kayseri Ticaret Odası 16. Komite’nin (Unlu ve Sütlü Gıda Ticareti) zam talebi, görüşülerek kabul edildi.

Zamla birlikte 200 gram ekmeğin 5 liradan 6,5 liraya çıkacağı öğrenildi. Bu artışın aynı oranda diğer fırın ürünlerine de yansıması bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre zamlı tarifenin yarından itibaren (11 Ağustos 2023) uygulanması bekleniyor. Yeni tarife, Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından fırıncılara mesaj yoluyla gönderildi.

Yeni tarife şu şekilde:

Somun Ekmek (En Az) Kül 700 Undan Pişmişi 200 gram: 6,5 TL

Pide Ekmek (Özel Amaçlı Undan Pişmişi) 180 gram: 6,5 TL

Çifte Pide (Özel Amaçlı Undan Pişmişi) 360 gram: 13 TL

Pide Sandviç Dürüm Ekmeği 130 gram: 6 TL

Lavaş ve Dürüm Ekmeği 150 gram: 7 TL

Lavaş ve Dürüm Ekmeği 300 gram: 14 TL

Kıymalı, Peynirli, Sucuklu, Patatesli vs. Pişirme Ücreti 200 gram: 9 TL

Güveç Pişirme Ücreti Küçük: 40 TL

Güveç Pişirme Ücreti Büyük: 50 TL.