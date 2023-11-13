‘Son Mücahit Kalıncaya Kadar Mücadeleye Devam’

TÜGVA Kayseri Şubesi’nin organize ettiği Fuar Kültür Merkezi’ndeki ‘Filistin Davamız’ konulu toplantıya Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra çok sayıda dinleyici katıldı.

‘Filistin Davamız’ konulu toplantıda konuşan Dr. İhsan Şenocak, Doha ziyaretinde Filistin Liderlerinden İsmail Heniyye, Halid Meşal ve Musa Ebu Merzuk’la tek tek görüştüğünü belirterek, ‘son mücahid kalıncaya kadar mücalelerinin devam edeceğini’ söylediklerini ifade etti.

‘7 EKİM ÖNCESİ İSRAİL GAZZEY’YE SALDIRI HAZIRLIĞI HALİNDEYDİ’

Görüştüğü Filistin liderlerinin 7 Ekim’de Aksa Tufanı harekatını başlatmamış olsalardı zaten İsrail rejiminin Gazze’yi vurmak için hazırlık yapmakta olduğunu, saldırı hazırlığı olarak Amerika’dan getirdikleri beş ineği kesip kanını Mescidi Aksa etrafındaki kutsal mekanlara sürerek işaret verdiklerini ifade ettiklerini belirtti.

‘İSLAM’A SAVAŞ AÇAN FİRMALARIN ÜRÜNLERİNİ ALMAK HARAMDIR’

Müslümanlara düşen en önemli görevin İsrail ve Amerika menşeili ürünleri boykot etmek olduğunu belirten Şenocak, bu olayın sadece bir boykot olarak anlaşılmamasını, fıkıh tabiriyle, ‘İslam’a savaş açan firmaların ürünlerini almanın ve kullanmanın fıkhen haram’ olduğunu vurguladı.



