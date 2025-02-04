Sosyal Medya Düzenlemesi: Çocuklar İçin Kademeli Yaş Sınırı Geliyor

Göktaş, 13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubundaki çocuklar için ayrı olmak üzere iki farklı kademede düzenleme yapmayı planladıklarını ifade etti. Mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Göktaş, "Niyetimiz, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak," dedi.

Dijital bağımlılıkla mücadele etmeyi Aile Eylem Planı'nın önemli bir parçası olarak gören Göktaş, ilgili bakanlıklar, uzmanlar, aileler ve sosyal medya platformu temsilcileriyle bir yıl süren görüşmeler yaptıklarını ve bu kapsamda dünya genelindeki çalışmaları incelediklerini belirtti.

Sosyal medya platformlarına yönelik iki başlık altında düzenlemeler yapacaklarını açıklayan Göktaş, "16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması ve maksimum denetimi sağlamaları konusunda platformlara ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, ailelerin çocuklarının sosyal medyada geçirdikleri zamanı kontrol edebilmesi için çeşitli ebeveyn kontrol araçlarını geliştirmeleri ve bu yükümlülüklere uyulmadığında yaptırımlar uygulanması hedefleniyor," diye konuştu.

Ebeveynlere de önemli görevler düştüğünü vurgulayan Bakan Göktaş, yasal düzenlemelerin anne babaların aktif sorumluluğu olmaksızın etkili olamayacağını ifade etti. Göktaş, "Anne babalar, dijital ebeveynlik olarak adlandırılan yeni bir sorumluluk alanında çocuklarını dijital dünyanın risklerine karşı koruma kapasitesine sahip olmak zorundalar. Bu konuda onlara destek olmak için gerekli eğitimleri vermeyi planlıyoruz," dedi.

Yakın zamanda sosyal medya platform temsilcileri ile tekrar bir araya geleceklerini belirten Göktaş, "Bu yıl içerisinde ilgili kurumlarla işbirliği yaparak sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmeyi planlıyoruz," açıklamasında bulundu.