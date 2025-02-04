Kayseri MÜSİAD, Suriye’nin imarı için bir araya geldi

Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'ın öncülüğünde gerçekleştirilen başarılı B2B toplantıları, Kayseri’nin sanayi ve ticaret potansiyelini en üst seviyeye taşıma hedefini bir adım daha ileriye taşıdı.

Zirve sonrasında açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Akmermer, Kayseri’nin sanayi ve ticari potansiyellerini artırmak amacıyla hem küresel hem de ulusal alanlarda gerçekleştirilebilecek her türlü ticari faaliyetin önemli olduğunu vurguladı. Akmermer, "Kayseri’nin sivil toplum kurumları ve kanunla kurulmuş oda ve borsaları olarak, Suriye’nin yeniden yapılanmasında şehrimizin sanayici ve tüccarlarının gerekli payı alabilmesi için ortaklaşa rekabet kavramına dair koordinasyon toplantılarına devam etmemiz çok önemli" dedi.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, zirve sonrası yaptığı açıklamada, "Bu konuda zirveye katılan sanayi, ticaret ve organize sanayi bölgelerinin başkanlarına teşekkür ederim. Zirve sonrasında hemen başlatacağımız ve MÜSİAD ev sahipliğinde yapılacak rutin koordinasyon toplantıları ile şehrimiz adına çok faydalı sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.