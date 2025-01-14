Sosyal medya ihbarları Kayseri'de trafik denetimlerinde etkili oluyor

Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların trafik güvenliği konusundaki hassasiyetini takdir ettiklerini belirtti. Sosyal medya ihbarları sayesinde trafik kurallarına uymayan sürücülerin daha hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilerek, gerekli cezai işlemlerin yapıldığı açıklandı. Bu uygulama ile birlikte trafik güvenliğinin artırılması ve kurallara uyumun teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kayseri halkı, bu tür ihbarları sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşarak, trafik denetimlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunuyor. Trafikte güvenliğin sağlanması için vatandaşların da desteğiyle çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.