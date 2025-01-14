Aldıkları malların ödemesini yapmayan şüpheli müşteriler gözaltına alındı

Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede iki kişinin 3 farklı iş yerinden çeşitli malzemeler satın aldığı, ücretleri banka hesabına yollayarak ödeyeceklerini belirttikleri ancak iş yerlerine herhangi bir ödeme yapmadıkları konusu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Güvenlik kamerası incelemeleri ve araştırmalar sonucunda olay ile ilgili şüpheli M.A. (31) ve E.A.’ya (27) ait aracın Yeşilhisar ilçesi istikametine gittiği tespit edildi. Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de ortak çalışması sonucu 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. Suça konu malzemeler sahiplerine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.