Sosyal Medyada MHP-AP Gerginliği: Özvarinli ve Kalın Arasında Sert Sözler!

Özvarinli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ülkü Ocakları'nı mafya benzeri oluşumlarla ilişkilendirerek eleştirdi. Özvarinli, "Ülkü Ocakları, Türk gençlerinin önüne mafya olmaktan başka hedef ve ideal koyamaz hale gelmiştir. Mazisi lekeli, şahsi çıkarı için her türlü pisliğe bulaşmış, ülke genelinde nam salmış ne kadar mafya vari oluşum varsa Ülkü Ocakları genel başkanına plaket verirken fotoğrafını görebilirsiniz. Türk gençliği için planladıkları gelecek vizyonu bu mudur sormak lazım" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Özvarinli'ye sert bir yanıt verdi. Kalın, "MHP Kaç kapı gezdin, kaç kemik yaladın Hasan. Otur, oturduğun yerde. Sana mı kaldı Ülkü Ocaklarını konuşmak? Bu seni ilk ve son kez ciddiye alışımız. Bizi başkalarıyla karıştırma" dedi.

Özvarinli'nin paylaşımına bir diğer tepki ise Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur'dan geldi. Yağmur, "Bizim davamız, makama, paraya veya geçici menfaatlere satılacak bir dava değildir. İnanmış bir yüreğin rotası bellidir; o da Türk-İslam ülküsüdür. Ülkücü hareket, kucaktan kucağa gezip parti parti dolaşanların değil, davamıza samimiyetle bağlananların evidir. Kayseri’de seni çok iyi biliyoruz Hasan, kucaktan kucağa nasıl gezdiğini menfaatin uğruna sattığın davalarını da biliriz. Senin davan ülkücülük değil para pul makamdır, boş yapma altından kalkamayacağın sözler kullanma Hasan" ifadelerini kullandı.

Yağmur'un bu sert yanıtına karşılık olarak Özvarinli, "Reis Ben 6 asırdır Kayseri'deyim neredeyse bizi Herkes çok iyi bilir. Türke eziyet eden Ermenilerin çoğu mezardan kaldırsan benim dedelerimin adını söyler. Sizin oturduğunuz bu şehit makamlarında geçmişte bizler de oturduk. Senin canın sağ olsun. Ama sen de şunu bil, sizden 2 dönem önce o makamda oturan şahıs uyumayı ölmek zannetmek diyerek beni zaten tehdit etmişti. Herkese benden selamlar, tehdit edene de selam söyleyene de" ifadelerini kullandı.

Bu gerginlik, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve taraflar arasındaki tartışma devam ediyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.