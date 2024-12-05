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  • Kayseri'de Şok Operasyon: Tefecilik Yapan 2 Kişi Yakalandı!

Kayseri'de Şok Operasyon: Tefecilik Yapan 2 Kişi Yakalandı!

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, tefecilik yapan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve tehdit suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Kayseri'de Şok Operasyon: Tefecilik Yapan 2 Kişi Yakalandı!

Müşteki beyanlarına göre, F.Y. (35) ve A.T. (59) isimli şahısların faizle para verip karşılığında açık senet aldıkları ve borç ödemelerine rağmen tefecilik yapmaya devam ettikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheliler F.Y. ve A.T. yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Tutuklanan A.T., cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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