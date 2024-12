Kayseri'de Şok Operasyon: Tefecilik Yapan 2 Kişi Yakalandı!

Müşteki beyanlarına göre, F.Y. (35) ve A.T. (59) isimli şahısların faizle para verip karşılığında açık senet aldıkları ve borç ödemelerine rağmen tefecilik yapmaya devam ettikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheliler F.Y. ve A.T. yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Tutuklanan A.T., cezaevine gönderildi.