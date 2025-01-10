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Sosyal Medyadan ihbar edilen ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne cezai işlem

Kayseri OSB 9. Cadde üzerinde ters yönde ilerleyen araç ve sürücü tespit edilerek 9 bin 267 lira cezai işlem uygulandı.

Sosyal Medyadan ihbar edilen ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince “OSB 9. Cadde Araç Tersten Gidiyor" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu araç tespit edildi ve araç plakasına trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam  9 bin 267 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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