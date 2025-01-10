Drift atan araca cezai işlem
Kayseri'de polis ekipleri tarafından drift atarak çevreye rahatsızlık veren araca cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Yeni Sanayi Bölgesi'nde drift atarak çevreye rahatsızlık verdi" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu aracı tespit etti. Trafik Kanunu'nun maddeleri gereği, araca toplam 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi.