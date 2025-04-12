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  • Muhasebeciler Kayseri'de sorunlarını masaya yatırdı: Anadolu Odaları Platformu Toplantısı

Muhasebeciler Kayseri'de sorunlarını masaya yatırdı: Anadolu Odaları Platformu Toplantısı

Muhasebeciler Kayseri'de sorunlarını masaya yatırdı: Anadolu Odaları Platformu Toplantısı

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Anadolu Odaları Platformu Toplantısı’na ev sahipliği yaparak mesleğin geleceğini masaya yatırdı. Şehrin önemli bir otelinde düzenlenen bu buluşma, mesleki dayanışmayı güçlendirmek ve ortak akılla çözüm üretmek adına önemli bir adım oldu.

Toplantının açılışında konuşan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, Anadolu Odaları Platformu’nun sadece bir fikir alışverişi ortamı değil, aynı zamanda mesleğin geleceğini inşa eden bir çatı olduğunu vurguladı. Yedikaya, “Bu platform, ülkemizin dört bir yanındaki odaların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesini sağlıyor. Kayseri olarak bu iş birliğine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz,” dedi.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ise dijital dönüşümün mesleğe getirdiği zorluklara dikkat çekti. Kartaloğlu, “Eskiden yılda bir kez yaptığımız işlemleri artık her ay yapmak zorundayız. Dijital dönüşüm işlerimizi kolaylaştırmadı, aksine yoğunluğumuzu artırdı. Ancak bu sorunları çözmek için çalışmaya devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Şaban Çopuroğlu, mesleğin önemine vurgu yaparken, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da destekleyici bir konuşma gerçekleştirdi.

Bu toplantı, mesleki dayanışmayı artırma ve geleceğe yönelik projeler üretme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kayseri, bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yaparak mesleki iş birliğinin merkezi haline geldi.

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