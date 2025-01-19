SP Bünyan İlçe Başkanı Mehmet Sarıçiçek güven tazeledi

Saadet Partisi Bünyan İlçe Teşkilatı, 9. Olağan İlçe Kongresi’ni gerçekleştirdi. Kongreye, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, parti yönetim kurulu üyeleri ve Bünyanlı vatandaş katıldı. Kongrede yapılan seçimlerde, mevcut İlçe Başkanı Sayın Mehmet Sarıçiçek, güven tazeleyerek yeniden başkanlık görevine seçildi. Kongrede konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun; “Bu coşkulu kalabalığa baktığımızda bir sonraki Bünyan ilçe divan toplantımızın daha büyük bir salonda olması gerektiği hasıl olmuştur. Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Kayseri'nin yetiştirdiği kıymetli bir insandır. Oy veren vermeyen herkesin sevdiği bir insandır. İlçe teşkilatları olarak onun genel başkanımız olmasından son derece memnunuz” şeklinde konuştu.

‘YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’Yİ KURMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ’

SP Genel Başkan’ı Mahmut Arıkan’ın genel başkanlığı ile partiye yeni bir hareketlilik geldiğini belirten Başkan Altun; “Geçmişte Refah Partisi’nde yaptığımız çalışmaların heyecanını yakaladık ve o günler de çok uzakta değil. Biz, bütün insanlığın kurtuluşu için faaliyet gösteren bir teşkilatız. Bünyan Teşkilatımız da Kayseri Teşkilatımız gibi büyük bir görevi yerine getirme bilinciyle, milletimize hizmet etmek için canla başla çalışacak ve yeniden büyük Türkiye’yi, yeni bir dünyayı kurmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

SP Bünyan İlçe Başkanı Mehmet Sarıçiçek ise katılımcılara teşekkürlerini sunarak; “Bugün burada, yeniden başkanlık görevine layık görülmek, benim için büyük bir onur. Bu güveni bana ve ekibime verdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bünyan İlçe Teşkilatımızı daha da büyütmek ve güçlendirmek için hep birlikte el birliğiyle çalışacağız. Sizlerin desteğiyle daha nice başarılar elde edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.