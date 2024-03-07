SP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arıkan, 'Cezaevlerimiz neden bu kadar dolu?'

Cezaevlerimiz neden bu kadar dolu, neden emniyetimiz huzur şehri dediğimiz, dindar bir şehir dediğimiz Kayseri’de bu tür operasyonları yapmak durumunda kalıyor? Toplumun ahlaki ve manevi değerlerini gösteren bütün istatistiklerde Kayseri kimi olumsuz sıralamalarda zirvede kimi olumsuz sıralamalarda ise ilk 5 içerisinde” dedi.

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programında Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Bünyan’da seçim gezisi yaptığı sırada bir cezaevini ziyaret ettiğinden bahseden Arıkan, “Orada 5 tane cezaevi var. Bir cezaevine girdiğimde bir yetkili bin 600 misafirimiz olduğunu söyledi. Cezaevinin kapasitesinin ise bin olduğunu söyledi. Toplam kapasitenin ise 5 bin olduğunu söyledi yetkili kişi. Toplam misafiri sorduğumda ise yüzde 60’tan fazla misafirin olduğunu söyledi. Biz bugün belediye başkan adayları olarak bunu tartışmak zorundayız. Kayserimiz neden bu noktaya geldi, cezaevlerimiz neden bu kadar dolu, neden emniyetimiz huzur şehri dediğimiz, dindar bir şehir dediğimiz Kayseri’de bu tür operasyonları yapmak durumunda kalıyor? Toplumun ahlaki ve manevi değerlerini gösteren bütün istatistiklerde Kayseri kimi olumsuz sıralamalarda zirvede kimi olumsuz sıralamalarda ise ilk 5 içerisinde. Seçildiğimiz ilk gün şehrin bütün dinamikleriyle bir araya gelerek sorunları çözeceğiz. Cezaevine giren hükümlü sayımız Türkiye’de azda olsa azalırken Kayserimizde artmış. Bu bizim için bir problem. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçu Kayseri’de yüzde 33 artmış, İcra ve iflas dosyasında Kayseri’deki sayı 500 bin olmuş. Kayseri’de her 3 kişiden birinin icra dosyası var” şeklinde konuştu.